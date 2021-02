Heiligenstadt: Literaturmuseum bei Kulturpass dabei

„Thüringens Kultureinrichtungen sind noch länger geschlossen, und im Lockdown haben insbesondere Kinder das Nachsehen“, sagt Gideon Haut, Leiter des Literaturmuseums Theodor Storm. „Viele Museen gehen daher kreative Wege, um ihre Gäste weiterhin zu erreichen.“ Auch sein Haus baut die digitalen Angebote aus und hat speziell für Kinder ein digitales Quiz entwickelt. „Das Besondere daran ist, dass man, um die Rätselfragen zu lösen, das Museum nur über den virtuellen 360°-Rundgang besuchen braucht. Ein persönlicher Besuch ist nicht notwendig.“

Das Quiz entstand in Kooperation mit der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen (LKJ). Dort sei, so Haut, mit dem „Kulturpass digital“ ein neues Format erschienen, bei dem teilnehmende Kinder durch das Lösen von Rätseln, Fragespielen oder anderen Aufgaben Stempel sammeln können. Diese können in attraktive Preise umgewandelt werden wie etwa eine Führung durch das Theater Erfurt.

Außerdem werde am Ende eines Schuljahres das kulturelle Interesse positiv auf dem Schulzeugnis erwähnt. Und dieser Kulturpass, ein kleines Sammelheft für Thüringer Kinder, gelte weltweit in Museen, Theater, Galerien und bei Konzerten. „Seit 2009 befindet sich der Thüringer Kulturpass in der Trägerschaft der LKJ. Gefördert wird das Projekt durch die Thüringer Staatskanzlei“, so Haut.

Mehr dazu online unter: www.lkj-thueringen.de/projekte/kulturpass/thueringer-kulturpass.html