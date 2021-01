Heiligenstadt: Neujahrssegen für das Eichsfeld vom Turm

„Gottes Stern leuchte…“ sind die Worte, mit denen Pfarrer Markus Könen am Neujahrstag hoch oben vom Turm der Kirche St. Aegidien je die vier Bitten begann, die er als Segen über die Stadt Heiligenstadt und dem gesamten Landkreis aussandte. Dafür benutzte er auch den goldenen Stern, der normalerweise in diesen Tagen die Sternsinger begleitet. Während die Glocken um punkt 12 Uhr läuteten, sandte er den Segen hoch oben in alle Richtungen aus.

Nicht nur dieser Segen, sondern auch der vorangegangene Gottesdienst wurde live aus der Kirche ins Internet übertragen. Einige Ehrenamtliche der Pfarrgemeinde hatten diesen Dienst wieder vor Weihnachten regulär aufgenommen, als klar war, dass der Gottesdienstbesuch wegen der aktuellen Pandemielage nur noch sehr eingeschränkt beziehungsweise momentan gar nicht möglich ist. Auch bei außergewöhnlichen Messen, wie beispielsweise die Firmung, gab es direkt ins Internet-Portal Youtube eine Liveübertragung.

„Bleib Zuhause – an dieser Botschaft hat auch der Jahreswechsel nichts geändert“, hatte im Gottesdienst Pfarrer Markus Könen seine Predigt eingeleitet. Doch dieser Appell stoße oft auf taube Ohren. Viele, so der Geistliche, halten es in den eigenen vier Wänden nicht aus, sehen Ausreden und Schlupflöcher gar als selbstverständliches Grundrecht oder als menschliche Reaktion auf die aktuelle Lage. „Ja, mitunter führt man sich auf wie ein verzweifelt Heimatloser, Herumirrender.“

Aber was sei eigentlich ein Zuhause. Es sei schwer, in einer Welt wie dieser ein Zuhause zu definieren. Ein Zuhause seien vor allem die Menschen, mit denen man in einer Beziehung stehe. Und gerade die Coronazeit habe gezeigt, wie brüchig und instabil diese Beziehungen oft sind, ein Virus die Welt in Geiselhaft halte, das Leben auf den Kopf und jeden einzelnen Menschen vor große Herausforderung stelle. „Wir sind aus der gewohnten Normalität herausgerissen, das Virus treibt die Gesellschaft auseinander“, so Könen.

Er bat darum, dem neuen Jahr zu trauen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass unsere Orte wieder zu einer von Gott gesegneten Heimat werden. Dass die Gottesdienste aus St. Aegidien im Internet gut angenommen werden, zeige ein Blick in die Statistik, so Gemeindemitglied Christian Simon, der zu den ehrenamtlichen Helfern gehört, die sich um die Technik und die Übertragungen kümmern. Seit man diese Form zum Osterfest anbiete, haben 100.000 Menschen eingeschaltet. Insgesamt seien so 25.485 Stunden Wiedergabezeit zusammengekommen. „Das sind umgerechnet drei Jahre“, so Simon.

Auch am 3. Januar werde der Gottesdienst wieder um 10.30 Uhr live übertragen. „Wir werden diesen Dienst weiter so lange leisten, wie er gebraucht wird“, heißt es aus der Gemeinde. Auf dem Youtube-Kanal „St. Aegidien – Heilbad Heiligenstadt“ darf sich gern immer wieder in die einzelnen Gottesdienste eingeklickt werden. Auch die Christmette und weiteren Weihnachtsgottesdienste sind dort verfügbar.