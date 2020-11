Heiligenstadt setzt auf Elektroautos

Das Rathaus in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Die Mitglieder des Stadtrates stimmen in ihrer Sitzung der Anschaffung von zwei Elektroautos zu.

Die Mitglieder des Stadtrates stimmten am Dienstagabend in ihrer Sitzung der Anschaffung von zwei Elektroautos zu. Zwei alte Fahrzeuge des städtischen Fuhrparkes sollen durch zwei VW ID.3 ersetzt werden. Mit der Zustimmung können die Leasingverträge, die bei einer Laufzeit von 36 Monaten mit Zahlungen in Höhe von insgesamt 28.702,80 Euro zu Buche schlagen, unterzeichnet werden.