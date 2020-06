Heiligenstadt. Der Unternehmer gibt für den Rückzug zeitliche Gründe an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstadt: Stefan Baudach verlässt den Stadtrat

21 Jahre lang war Stefan Baudach (CDU) ununterbrochen Mitglied des Heiligenstädter Stadtrates. Jetzt hat er sein Mandat niedergelegt, teilt die CDU-Fraktion mit. Zunehmende berufliche Verpflichtungen als Geschäftsführer eines großen regionalen Baubetriebs hätten ihm zu diesem Schritt bewogen. „Stefan Baudach hat uns in seiner über 21 Jahre andauernden Mitarbeit in der Fraktion mit seinem profunden Wissen und seiner kollegialen Art stets vorangebracht. Auch wenn er zukünftig nicht mehr im Stadtrat vertreten ist, steht er uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite“, würdigt der Fraktionsvorsitzende Peter Gabel seine Arbeit. Baudach, zuletzt bei der Kommunalwahl 2019 erneut bestätigt, hatte immer ein Direktmandat erlangt, egal auf welchem Listenplatz er stand.

Als Nachrücker wird Marko Althaus, der bereits in der vergangenen Legislaturperiode Stadtrat war, das Mandat übernehmen. „Wir freuen uns, mit Marko Althaus wieder ein altbekanntes Gesicht in der Fraktion begrüßen zu dürfen“, so Gabel. Da Marko Althaus bereits sachkundiger Bürger im Kulturausschuss war, wird diesen frei werdenden Platz Gerald Fischer übernehmen, der sein Amt als sachkundiger Bürger im Sozialausschuss nun Cornelius Kiep übergibt, erklärt Peter Gabel die neuen Personalien.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Hier melden Sie sich zum Newsletter der TLZ an. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.