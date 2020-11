Heiligenstadt verzichtet weiterhin auf Jahresbeitrag zur Bibliotheksnutzung

Rund 37.000 Medien, also Bücher, CD, DVD, Zeitschriften, Spiele oder auch Hörbücher, sind in der Heiligenstädter Stadtbibliothek kostenlos ausleihbar. Eine Jahresgebühr, wie sie in anderen Bibliotheken üblich ist, gibt es nicht. „Das wird auch so bleiben“, sagt Leiterin Jana Bauer. Doch einige Leistungen müssen angepasst werden.

Die Gebührenordnung, zum Beispiel für das Erstellen oder den Ersatz eines Nutzerausweises, Säumnisgebühren oder Auslagenersatz, stammt noch aus dem Jahr 2001, wurde seit 19 Jahren nicht angefasst. Jetzt aber sei eine Anpassung notwendig, hieß es im jüngsten Kulturausschuss. Man habe entsprechende Hinweise aus dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises bekommen. Bei der Neufassung an anderen Bibliotheken im Umkreis orientiert Bibliothek und Verwaltung haben in Absprache mit der Kommunalaufsicht nun eine Neufassung erarbeitet. „Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten und Schwerbehinderte erhalten ihren Nutzerausweis bei Neuanmeldung weiterhin kostenlos“, sagt Bauer. Erwachsene zahlen nun einmalig fünf Euro für die Erstellung des Ausweises. Bislang waren es 50 Cent. Bei Verlust und Neuausstellung sollen künftig – auch für Kinder – fünf Euro erhoben werden. Geringfügig angepasst wurden auch die Versäumnisentgelte bei Überschreitung der Ausleihfrist, bei der Vorbestellung und bei der Fernleihe. All das decke aber bei Weitem immer noch nicht die Kosten. Bei Beschädigung oder Verlust ist der Neupreis eines Buches oder anderen Mediums zu zahlen oder Ersatz zu leisten. Neu ist, dass bei der Beschädigung einer CD- oder DVD-Hülle ein Euro zu zahlen ist. Man habe sich bei der Neufassung an anderen Bibliotheken im Umkreis orientiert und sei an der unteren Grenze geblieben. „Wichtig bleibt uns der weitere ganzjährige kostenlose Zugang.“ Der Ausschuss folgte einstimmig dem Vorschlag, der in einer Stadtratssitzung im ersten Quartal 2021 beschlossen werden soll.