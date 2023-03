Heiligenstädter Bahnhofstraße nächste Woche teils voll gesperrt

Heiligenstadt. In der Eichsfelder Kreisstadt fallen Baumpflegearbeiten an. Ab Montag gibt es Behinderungen in der Bahnhofstraße, vor allem in einem Abschnitt.

Ab dem kommenden Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer in der Heiligenstädter Bahnhofstraße auf Behinderungen einstellen. Zwischen der Kreuzung Leinegasse und der Sperberwiese stehen dringende Baumpflegearbeiten an. Laut Stadtverwaltung Heiligenstadt muss am Montag, 6. März, dafür dieser Bereich voll gesperrt werden. In den folgenden Tagen soll es eine halbseitige Sperrung geben, heißt es aus dem Rathaus, so lange, bis die Pflegearbeiten abgeschlossen sind.