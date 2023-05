Heiligenstädter Feuerwehr bereitet sich auf Einsätze mit E-Fahrzeugen vor

Heiligenstadt. Heiligenstädter Feuerwehrleute haben es immer öfter mit E-Fahrzeugen zu tun. So bereiten sie sich auf Einsätze vor:

Immer mehr elektrisch angetriebene Fahrzeuge sind auf deutschen Straßen unterwegs. So kommen auch Einsatzkräfte bei Unfällen und Bränden immer häufiger mit den neuartigen Antriebstechniken und ihren Besonderheiten in Kontakt, so Feuerwehrmann Johannes Lurch. Um darauf gut vorbereitet zu sein, bildeten sich die Heiligenstädter Feuerwehrmänner und -frauen beim Dienstabend am Freitag zu dem Thema weiter. Zwei Autohäuser stellten den Einsatzkräften zwei Fahrzeuge zum Üben zur Verfügung.

Bereits am Wochenende davor waren drei Kameraden bei der Berufsfeuerwehr in Nordhausen zu Gast und nahmen an einer Schulung zum Umgang mit Elektrofahrzeugen teil. Sie gaben ihr Wissen nun gern weiter. Dabei ging es laut Johannes Lurch zunächst darum, wie man schnell erkennt, ob es sich um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug handelt.

Zwei Apps auf den Tablets der Einsatzfahrzeuge gäben dann zügig Auskunft, wo besondere Gefahren lauerten und wie die Einsatzkräfte sicher zu den Notabschaltvorrichtungen gelangten. Diese Bauteile, so Lurch, schauten sich die Männer und Frauen an und übten deren Handhabung, um im Ernstfall schnell und sicher handeln zu können.