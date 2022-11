Heiligenstädter Feuerwehr warnt: Selbst gebaute Teelichtöfen sind gefährlich

Auf Gefahren macht die Feuerwehr aufmerksam, so auf selbst gebaute Teelichtöfen.

Heiligenstadt. Diese Hinweise haben die Floriansjünger außerdem:

Sinkende Temperaturen im Winter und gestiegene Gaspreise wecken den Einfallsreichtum vieler Menschen. Diese Erfahrung hat man auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenstadt gemacht.

„Ein Ausdruck dafür sind kleine selbst gebaute Teelichtöfen“, berichtet Thomas Müller, der stellvertretende Wehrleiter. Diese sollten die Heizung zu Hause ersetzen, und bei der Suche nach einer Bauanleitung werde man im Internet schnell fündig.

Doch die Feuerwehr warnt, denn der vermeintliche Heizungsersatz berge Gefahren in sich. Brennen mehrere Teelichter nebeneinander, könne aus den Dämpfen des flüssigen Kerzenwachses eine große Flamme entstehen, erklärt Thomas Müller. Wer im Ernstfall dann mit Wasser löschen wolle, riskiere eine gefährliche Fettexplosion. „Brennendes Kerzenwachs löscht man besser mit Schaum. Den gibt es zum Beispiel in Form spezieller Löschsprays“, lautet der Rat des Feuerwehrmannes.

Wie die Wärmebildkamera zeigt, entstehen in ihnen hohe Temperaturen. Foto: Feuerwehr Heiligenstadt

Doch das ist nicht das einzige Problem, denn es gibt eine weitere Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist: Kohlenmonoxid, kurz CO. „Dieses giftige Gas entsteht bei jeder Verbrennung“, sagt Thomas Müller. In geschlossenen Räumen könne es sich in hohen Konzentrationen sammeln. „Da der Mensch Kohlenmonoxid mit seinen Sinnesorganen nicht wahrnimmt, ist es besonders tückisch. Vergiftungen werden häufig nicht rechtzeitig erkannt und enden im schlimmsten Fall tödlich“, weiß der Heiligenstädter. Daher sind seines Erachtens Heizversuche mit Holzkohlegrills lebensgefährlich.

Und auch beim Umgang mit Notstromaggregaten rät die Feuerwehr zur Vorsicht. Sie dürften nur im Freien betrieben werden. „Dringen Abgase in Gebäude ein, besteht Vergiftungsgefahr“, sagt Thomas Müller, der auch noch auf ein andere Thematik aufmerksam machen will, die sich als brandgefährlich erweisen kann. Daher richtet er das Augenmerk auf Heizlüfter und Heizstrahler. Diese dürften brennbaren Materialien nicht zu nah kommen. Ein Blick in die Bedienungsanleitung gebe Auskunft über die einzuhaltenden Sicherheitsabstände.

„Brandgefährlich können auch Mehrfachsteckdosen sein, wenn die Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte zu groß ist. Eine überlastete Mehrfachsteckdose erwärmt sich stark und kann einen Brand auslösen“, erklärt Thomas Müller. Auf Steckdosenleisten sei angegeben, wie stark sie gefahrlos belastet werden könnten. Meist dürften 3000 Watt nicht überschritten werden. „Elektrische Heizgeräte, Elektrogrills oder Kochplatten sollten daher nicht an Mehrfachsteckdosen angeschlossen werden“, lautet der Tipp des Feuerwehrmannes.