Heiligenstädter Feuerwehren trainieren in Bad Gandersheim

In der Brandübungsanlage in Bad Gandersheim wurde der Ernstfall geprobt.

Heiligenstadt. In Brandübungsanlage in Bad Gandersheim wurde das Vorgehen bei Wohnungsbrand geübt.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Bernterode, Günterode und Heiligenstadt trainierten jüngst in der Brandübungsanlage des Kreises Northeim das Vorgehen bei einem Wohnungsbrand. „In der mit Gas befeuerten Anlage in Vad Gandersheim kann dank echter Flammen unter realitätsnahen Bedingungen geübt werden.

Speziell legten die Ausbilder in der Fortbildung Wert auf die richtige Löschtechnik und die Handhabung des Hohlstrahlrohrs, welches ähnlich wie eine Düse am Gartenschlauch eine feine Vernebelung des Löschwassers ermöglicht“, erklärt Franz Bierschenk von der Heiligenstädter Feuerwehr. Weiterhin sei sicheres Vorgehen in stark verrauchten Räumen und somit Orientierungssinn gefragt gewesen. „Entscheidend für den Erfolg ist letztlich neben dem taktischen Vorgehen die enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams“, resümiert der Bernteröder Wehrführer Peter Hausmann. An der Fortbildung hätten 21 Feuerwehrleute teilgenommen. Vorausgegangen waren Strahlrohrübungen und taktischer Unterricht in Heiligenstadt und den Ortsteilen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wurde auf eine gemeinsame Auswertung verzichtet.

Nichtsdestotrotz spricht Thomas Brümmer aus Günterode von einem „anstrengendem, aber wirklich lehrreichem und interessantem Tag“. Auch Johannes Lurch von der Feuerwehr Heiligenstadt ist dankbar für die Trainingsmöglichkeit, die „eigentlich jedem, der Atemschutz bei der Feuerwehr trägt, zu empfehlen ist“.