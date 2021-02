Georg Hammer will zum Schluss die Summe aller Spendenaktionen rund machen.

Heiligenstadt. Bei der aktuellen Challenge kommen 10.300 Euro zusammen, was wieder einen Rekord bedeutet

Heiligenstädter Georg Hammer sammelt in sieben Jahren 47.500 Euro für Kinderhospiz

Seit nunmehr sieben Jahren sammelt der Heiligenstädter Georg Hammer Geld und Spielzeug für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Er freut sich in diesem Jahr, wieder seinen Rekord gebrochen zu haben. 10.300 Euro kamen in der aktuellen 7. Hammer-Challenge zusammen. „Eine rundum gelungene Sache“, fasst Georg Hammer kurz und knapp zusammen.