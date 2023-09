Heiligenstädter gewinnt internationalen Wettbewerb

Heiligenstadt/Wuppertal. Der Heiligenstädter Jonas Schauer gibt im Herbst zwei Konzerte in der St.-Marien-Kirche. Beim internationalen Orgelwettbewerb in Wuppertal wartet er mit einem großen Repertoire auf.

Der Heiligenstädter Jonas Schauer wurde Ende August mit dem ersten Preis des Internationalen Orgelwettbewerbs in Wuppertal in Höhe von 8000 Euro ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird alle vier Jahr von der Hochschule für Musik und Tanz Köln in Kooperation mit der Historischen Stadthalle Wuppertal veranstaltet und zählt zu den wichtigsten Orgelwettbewerben Deutschlands.

Der Wettbewerb umfasst nach einer Vorauswahl den Vortrag zweier kompletter Konzertprogramme sowie ein Finalistenkonzert. Jonas Schauer deckte dabei ein großes Repertoire ab. Er spielte Werke von Alter Musik über Symphonik bis hin zu zeitgenössischer Musik. Zur internationalen und hochkarätig besetzten Jury zählte unter anderem Iveta Apkalna (Organistin der Elbphilharmonie Hamburg) und der französische Komponist und Organist Naji Hakim.

Jonas Schauer studiert Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig in den Klassen von Martin Schmeding (Orgel) und Florian Maierl (Dirigieren). Die nächste Gelegenheit, Jonas Schauer in Heiligenstadt zu hören, bietet sich am 8. Oktober um 16 Uhr sowie am 12. November um 16 Uhr, jeweils in der St.-Marien-Kirche.