Heiligenstädter Kater Benny ist verschwunden

Schmerzlich vermisst wird Kater Benny seit dem 12. August von der Heiligenstädter Familie Friedensohn. Maria Friedensohn startete schon mehrere Aufrufe, die bisher ohne Erfolg blieben. Der vierjährige Sohn vermisse den Kater sehr. Er ist erst fünf Monate alt. „Wahrscheinlich ist er am 12. August über die Stadtmauer auf dem Heiligenstädter Krankenhausparkplatz verschwunden“, sagt Maria Friedensohn. Auch die Suche nach dem kleinen Kater blieb bisher ohne Erfolg. So vermutet die Heiligenstädterin, dass Benny durch eine offene Tür oder ein offenes Fenster in ein anderes Haus gelaufen ist.

„Er ist leider nicht gechippt und hat auch kein Halsband, da er bisher nur in unserem Haus und auf dem Hof unterwegs war“, so Maria Friedensohn. Die Heiligenstädterin hofft nun, dass jemand den Kater in der Nähe des Krankenhausparkplatzes gesehen hat oder ihn auf dem Foto erkennt. „Eventuell ist er auch ziellos umhergeirrt und jemand hat ihn mit zu sich nach Hause genommen“, hofft die Heiligenstädter, den Kater wieder zu bekommen. „Für Hinweise jeglicher Art sind wird dankbar“, so Maria Friedensohn.

Wer den Kater gesehen hat oder ihn bei sich aufgenommen hat, wird gebeten sich bei Maria Friedensohn telefonisch unter 03606/604486 oder 0175/5687322 zu melden.