Heiligenstädter stellt Buch zu Radiobotschaften ins Weltall vor

In das Dingelstädter Bürgerhaus wird zu einem Vortrag eingeladen.

Dingelstädt. Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld lädt zu einem Vortrag zur Kontaktaufnahme mit Lebewesen auf anderen Planten ein. Auch der Wintersternenhimmel wird erklärt.

Die Menschheit macht sich schon lange Gedanken, ob es im Universum noch andere Wesen gibt, mit denen wir uns verständigen könnten. Aus diesem Grund wurden schon mehrfach Signale ins All geschickt, um Verbindung aufzunehmen, berichtet Karl-Josef Löffelholz, Vereinsvorsitzender der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld. In seinem Buch „Signale aus unserer Welt. Wohin fliegt ihr?“ hat Gerhard Conrad aus Heiligenstadt alle diese Botschaften und Antworten darauf zusammengestellt. Darüber spricht er am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im Dingelstädter Bürgerhaus. Außerdem stellt er den Sternenhimmel im Winter vor.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de