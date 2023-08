Heiligenstädter Stormverein blickt optimistisch in die Zukunft

Heiligenstadt. Der Stormverein Heiligenstadt wird für sein soziales und gesellschaftliches Engagement geehrt. Die Vorsitzende Monika Potrykus hat erfreuliche Neuigkeiten.

Das Ambiente war dem Anlass angemessen. Etwa 35 Gäste hatten sich im Hof des Heiligenstädter Stormmuseums am Mittwochnachmittag eingefunden, um der Übergabe des Preises „Kulturförderverein des Monats“ beizuwohnen. Pünktlich um 14 Uhr ließ Sejla Smrkovic von der Eichsfelder Musikschule ihre Violine zu einer musikalischen Eröffnung erklingen.

Vergeben wird die Ehrung durch die „Netzwerkgruppe Thüringer Kulturfördervereine“ erst seit Beginn dieses Jahres und soll insgesamt zehn Vereinen im Jahr 2023 zuteil werden, erklärt Gregor Seiffert von der Weimarer Kunstgesellschaft und einer der Sprecher der Netzwerkgruppe. Die monatlichen Auszeichnungen sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Darüber hinaus werden unter den Geehrten noch einmal drei Hauptpreise mit höheren Geldbeträgen ausgelobt.

„Das große Jahresthema ist ,Zusammenleben vor Ort´“, erklärt Gregor Seiffert. Wichtig sei, das die ausgezeichneten Vereine gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und Vereinen in den Gemeinden kooperierten. „Und diese gemeinsamen Aktivitäten sollen Publikum ziehen und Gemeinschaft erzeugen“, führt Seiffert weiter aus. Diese Kriterien sah die neunköpfige Jury beim Storm-Verein erfüllt.

Gideon Haut, Leiter des Storm-Museums dankte für die Auszeichnung und die damit verbundenen finanziellen Mittel. „Doch es geht dabei um viel mehr“, fügt er hinzu. Mit dem Preis werde nicht nur das soziale und gesellschaftliche Engagement hervorgehoben, sondern auch der Verein und das dazugehörige Museum bekannter gemacht, zeigte er sich erfreut.

Optimistischer Blick in die Vereinszukunft

Gregor Seiffert lobte die Zusammenarbeit des Stormvereins mit anderen Vereinen und der Stadt, die sich auch darin zeige, dass deren Vorsitzende und Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) unter den Gästen seien, so Seiffert. Er sprach den Vereinsmitgliedern seinen Dank für die Kraft und den Erhalt des Vereins aus und sagte der Vorsitzenden Monika Potrykus zu, zu unterstützen. Auch Antje Lampe, Geschäftsführerin der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen und Vertreterin der Jury, zeigte sich beeindruckt vom Einsatz des Vereins. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen zur Preisverleihung kommen.“ Man spüre, dass hier viele Leute darum bemüht seien, ein Angebot zu machen, das unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Der Stormverein habe den Preis verdient, urteilte sie.

Monika Potrykus verkündetet in ihrer Dankesrede, dass der Verein inzwischen nicht nur 150 Mitglieder, sondern mittlerweile auch einen Jugendverein habe. Einen passenden Namen suchten sie zwar noch, sagte die Vereinsvorsitzende, doch eine Vertreterin sei bereits in den Vorstand aufgenommen worden. „Ich glaube, damit ist unsere Zukunft gesichert“, zeigte sich Potrykus optimistisch. „Wir merken ja selbst, dass wir immer älter werden und sind froh, dass es gelungen ist, einen so jungen Verein zu gründen.“ Man werde die Jugend in ihrer Arbeit unterstützen, sagte sie zu. Ein Kinoabend sei schon geplant.