Heiligenstädter Wunschbaum wartet darauf gepflückt zu werden

Bis Samstag, den 7. Dezember, können vom Wunschbaum, der in diesem Jahr in der Heiligenstädter Stadtbibliothek steht, Kinderwünsche „abgepflückt“ werden. Jana Bauer und Ines Höppner werfen einen Blick auf die Wunschzettel. Die Bibliothek ist an besagtem Samstag für alle Lesehungrigen geöffnet, und dies ist auch der letzte Termin, um das Bäumchen von den 150 Wunschzetteln zu entlasten. Jana Bauer (links) und Ines Höppner von der Stadtbibliothek hoffen, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen.