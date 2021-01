Feuerwehr und Polizei mussten in Leinefelde zu einem Containerbrand ausrücken. (Symbolbild)

Heiße Asche führt zu Containerbrand in Leinefelde

Leinefelde. Nicht ausgekühlte Asche hat am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Bachstraße in Leinefelde geführt. Gegen 9.20 Uhr hatten Anwohner den Rauch bemerkt und die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei mit.

Demnach konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten schnell beenden. Noch während der Löscharbeiten meldete sich der Verursacher. Eine Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden.