Helferstücke zum Schmunzeln

Eichsfeld. Die Bäckerei Helbing möchte in diesen schwierigen Zeiten den Menschen zu Hause ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und gleichzeitig helfen. Seit voriger Woche stellt das Leinefelder Unternehmen Nougat-Creme-Torten in der Optik von Toilettenpapierrollen her. Sie entwickeln sich regelrecht zum Verkaufsschlager. „Pro verkauftes Stück Torte geht ein Euro an unsere Helfer vom DRK, die in Zeiten von Corona auch stark gefordert sind“, betont Frank Jakob vom Unternehmen. Wie hier von Kerstin Schneider in Leinefelde werden die Törtchen in allen Helbing-Filialen angeboten.