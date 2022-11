Helmsdorf: Fahrplanänderungen auf der Buslinie 35

Helmsdorf. Fahrgäste sollten sich über aktuelle Abfahrtszeiten informieren.

Die Straße zwischen Helmsdorf und Zella ist ab Mittwoch, 30. November, wieder für den öffentlichen Personennahverkehr freigegeben, teilt EW Bus mit. Daher komme es zu geänderten Abfahrtszeiten auf der Linie 35. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Abfahrtszeiten zu informieren. Diese seien an den Aushängen an den Haltestellen, auf der Website unter www.eichsfeldwerke.de/bus/fahrinfo/fahrplaene oder in der App EW Businfo zu finden. Fragen beantworten die Mitarbeiter auch unter Telefon: 03605/ 51 52 53.