Henning ruft Bürger zu Mithilfe und Vernunft auf

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

unsere Corona-Infektionszahlen im Eichsfeld sind dramatisch und reihen uns ein in die Gruppe der traurigen deutschen Spitzenreiter. Dabei wird Corona gebracht und geholt – von infizierten Freunden, die es nichtsahnend mitbringen und von netten Menschen, die es sich, ebenso unbedarft, bringen lassen oder auch abholen.

Ja, die Infektionen im Eichsfeld finden überwiegend im privaten Bereich statt und natürlich auch in den Pflegeheimen. Möglicherweise ist auch hier die positive Vertrautheit von Bewohnern und ihren Gästen das gleiche Einfallstor bis hin zur Katastrophe. Ich appelliere an Sie alle: Halten Sie Abstand und befolgen Sie das, was allerorten empfohlen und angeraten wird. Nichts davon ist „fake“. Die anderes behaupten, haben keinen Verstand. Von Behördenseite kann aber nur dem geraten werden, der Rat sucht und ihn auch annimmt. Viele leben einfach in den Tag hinein, so dass es schwer ist, auch diesen zu helfen. Versuchen Sie es trotzdem in dem Ihnen zugänglichen Umfeld. Helfen Sie den Ihnen wertvollen Menschen dadurch, dass Sie diesen Ihre Meinung sagen, auch wenn das nicht gefällt.

Das Gesundheitsamt ist seit Monaten mit einer dreifach ausgestatteten Mitarbeiterzahl unterwegs, tagaktuell die Kontakte der Infizierten nachzuverfolgen und in einem wohl weit überdurchschnittlichen Umfang Testungen im eigenen Zentrum vorzunehmen. Wenn wir hierdurch mehr Infektionen aufdecken, sind diese aber real vorhanden und es ist gut, dass so verfahren wird.

Unsere Zahlen müssen deutlich gesenkt werden. Geschieht dieses nicht, werden unweigerlich die Zwänge, denen wir uns alle zu unterziehen haben, größere werden. Das wird auch dann geschehen, wenn andere die ungewollt damit verbundenen Begleiterscheinungen beklagen. Vielen Freiheiten voran kommt zuvorderst die Abwehr von Pandemien, welche unsere Spezies an sich bedrohen. Niemand soll das vergessen.

Bleiben Sie gesund und leisten Sie Ihren eigenen Beitrag dazu. Letztendlich sind auch die hiermit verbundenen Risiken Ihre eigenen, die Ihnen niemand vollständig abnehmen kann.