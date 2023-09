Henning würdigt die Verdienste eines Eichsfelders

Duderstadt. Lothar Koch aus Duderstadt ist tot. Mit ihm geht ein bekennender Eichsfelder, dessen Hilfe dem Obereichsfeld nach dem Mauerfall gewiss war.

Lothar Koch (CDU), Altbürgermeister von Duderstadt, stellvertretender Landrat des Landkreises Göttingen und langjähriger Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag, ist tot. Er starb kurz vor Vollendung seines 84. Lebensjahres am 6. September in Duderstadt. „Seine Beerdigung ist am Mittwoch, 13. September, um 16 Uhr auf dem Friedhof in Duderstadt. Mit meiner Teilnahme werde ich seiner Familie die große Wertschätzung bezeugen, welche das Andenken an Lothar Koch im Obereichsfeld genießt“, sagt der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU).

Kochs Tod bedeute für die Menschen der Region den Verlust eines bekennenden Eichsfelders, dem es ein großes Anliegen gewesen sei, seine im Eichsfeld geglaubten Werte aufrichtig und bekennend zu leben. „Das tat er gleichermaßen als langjähriger ehrenamtlicher Bürgermeister von Duderstadt, der den Glanz von seiner ,Perle des Eichsfeldes’ ebenso in das Göttinger Landratsamt wie in das Leineschloss von Hannover mitnahm“, würdigt Henning. Diese Grundhaltung nach dem Ende der deutschen Teilung auch im Obereichsfeld vorzufinden, war Koch ein Herzensanliegen, in dessen harmonischem Gleichklang viel vom liebevollen Miteinander wurzelt, das Ober- und Untereichsfeld bis auf den heutigen Tag verbindet. „Mir hat Lothar Koch viele Türen in Duderstadt, Göttingen und in Hannover geöffnet, welche Investitionen in der Region mit vielen neuen Arbeitsplätzen für unsere Menschen ermöglichten, jungen Leute Zugang zu westlichen Bildungsangeboten verschafften oder auch unserem gesellschaftlichen Leben eine Teilhabe an vormals verschlossenen bürgerlichen Erlebniswelten ermöglichte“. Koch sei dem Obereichsfeld ein echter Freund gewesen. „Er möge ruhen in Frieden. Wir bleiben ihm und seiner Familie in einem ehrendem Angedenken verbunden.“