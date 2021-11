Herbststimmung am Teich im Pferdebachtal

Heiligenstadt. So schön kann der Herbst im Eichsfeld sein, beweist Leser Siegfried Spitzenberg.

Leser Siegfried Spitzenberg aus Heiligenstadt hat jetzt noch einige Sonnenstrahlen abgepasst und beim Wandern im Pferdebachtal diese Herbststimmung am Angelteich eingefangen. Spiegelglatt zeigte sich die Oberfläche des Wassers. In den USA nennt man solche spiegelglatten Wasserflächen „Reflecting pools“, also reflektierende Schwimmbecken. Auch wenn sich in Heiligenstadt nicht die Gipfel der Rocky Mountains spiegeln, so doch immerhin eine wunderbare Herbststimmung. Da hört man das Laub förmlich rascheln.