Herdenimmunität biblisch

Pfarrer Gregor Arndt aus Leinefelde grübelt über das Impfen.

Die junge Frau postet ihren Impfeinstich im Blütenkelch ihres Tattoos. Ein alter weißer Mann zu sein ist kein Makel mehr, sondern berechtigt zum Impfen gegen das Coronavirus.

Der Impfausweis erinnert nicht mehr nur an DDR-Vergangenheit, sondern scheint Zukunftsbild kontrollierter Freiheit. Ob er demnächst den Zugang auch zu Gottesdiensten und Herz-Jesu-Kommunion steuert? Kirchorträte und Pastoralteams werden zumindest darüber diskutieren.

Das Bild vom Guten Hirten ist ein zentrales in den biblischen Texten zwischen Ostern und Pfingsten. Mit Blick auf Schafe und Böcke und die biblischen Herden drängt sich in diesen Tagen die Frage auf: Besitzt Herdenimmunität auch eine Botschaft? Kann ein biblisches Bild unter neuen Bedingungen Richtung geben? Da ist zum einen die Erkenntnis, dass nicht alle geimpft sein müssen, um Herdenimmunität zu erreichen. Zum anderen gilt aber auch, ohne die Beteiligung der meisten wird nichts heil und gesund.

Diese „ethische Unschärferelation“ ist manchem weltlichen und kirchlichen „Hirten“ ein Ärgernis, denn ein Schwarz-Weiß, Entweder-Oder, Gut-Böse wäre einfacher zu händeln. Für die schwangere Frau und den jungen oder alten Menschen, für den sich aus therapeutischen Gründen eine Impfung ausschließt, ist die Herdenimmunität ein Segen, denn sie brauchen sich nicht ausgeschlossen zu fühlen.

Und da ist der Frührentner, der in seinem Leben auf Arzneimittel verzichtet hat, und dem es jetzt schwerfällt, sein Lebensprinzip zu durchbrechen. Still schleicht er zum Impfzentrum -oder auch nicht. Und da gibt es noch den ideologiegestützten Impfgegner… Auf der Visitenkarte des Guten Hirten heißt es „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Es bedarf Regeln, die den Grund der Wahrheit unserer Schöpfung aufzeigen. Wir sind auf dem Weg durch die Geschichte und dadurch gezwungen, an Weggabelungen Entscheidungen zu treffen, die immer ein- und ausschließen. Wir sind ins Leben gestellt und sollten es mit Blick auf die Zeichen der Zeit annehmen. Hausärzte – wir kommen…