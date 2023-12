Herzenspreis einer Eichsfelder Bank ist schon hart umkämpft

Eichsfeld Drei Vereine aus dem Landkreis Eichsfeld liefern sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Noch ist die Abstimmungsfrist nicht abgelaufen.

Der Herzenspreis hat im Jahr 2022 sein Debüt gefeiert und die VR-Bank Mitte blickt auf ein überwältigendes erstes Jahr zurück. Auch in diesem Jahr haben 85 Vereine und Institutionen die Chance ergriffen und sich für den diesjährigen Stiftungspreis der „Mitmachbank“ beworben.

„Voriges Jahr gab es Vereine aus dem Landkreis Eichsfeld leider nicht auf dem Treppchen, sondern nur unter den Top 10, aber dafür geht es dieses Jahr richtig rund“, sagt Florian Hartleib, bei der VR-Bank Mitte für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 33 Vereine und Institutionen aus dem Landkreis sind dieses Jahr mit ihren Bewerbungen dabei. „Aktuell kämpfen Vereine aus Dingelstädt, Heiligenstadt und Großbodungen um den Sieg. Aber noch ist nichts entschieden“, macht es Hartleib spannend. Es handele sich um den Reitverein Dingelstädt, der Verein für historische Löschtechnik aus Großbodungen und der Feuerwehrverein von Heiligenstadt. Sie kämpfen damit nicht nur um Platz eins, sondern auch um ein Preisgeld von 10.000 Euro. „Es wurden von allen Dreien schon fleißig Stimmen gesammelt.“

Zehn Vereine können sich in diesem Jahr auf ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 23.000 Euro freuen. Auch der Bärenpark Worbis sowie die Emmaus Hospizdienste der Eichsfeld-Klinikum-Pflege haben gute Chancen, sich einen der ersten fünf Plätze zu ergattern. „Das Projekt mit den meisten Stimmen erhält in diesem Jahr eine Fördersumme von 10.000 Euro“, erklärt Hartleib genauer. „Für Platz zwei gibt es 5000 Euro zu gewinnen, weitere 2500 Euro gehen an den dritten Platz. Platz vier und fünf erhalten jeweils ein Fördergeld von 750 Euro.“ Eine Jury vergebe zudem einmal 1000 Euro und viermal 750 Euro. „Und das ganz unabhängig von der Platzierung der Abstimmungsphase. Somit können auch kleine Vereine vom Stiftungspreis der VR-Bank Mitte profitieren“, ergänzt Florian Hartleib.

Noch bis zum 17. Dezember läuft die Abstimmungsphase auf dem Blog der VR-Bank Mitte eG unter mitmachbank.de/abstimmung-herzenspreis-2023. Mitglieder der VR-Bank Mitte haben zudem die Möglichkeit, über das digitale Mitgliedernetzwerk abzustimmen. „Die Vereine aus unserer Region freuen sich über Unterstützung auf der Zielgeraden“, ist Hartleib sicher.