Hessische Polizei nimmt vier Tatverdächtige im Zusammenhang mit Automatensprengungen im Eichsfeld fest

Geismar. Im Zusammenhang mit einer Vielzahl von kompletten Entwendungen von Zigarettenautomaten kann die Eschweger Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden. Auch vier Automatendiebstähle in Geismar könnten damit in Verbindung stehen.

Im Raum Geismar im Eichsfeld wurden zuletzt vier Zigarettenautomaten gestohlen – die hessische Polizei nahm nun vier Tatverdächtige fest. Nach Angaben der Polizei war der Diebstahl von zwei Zigarettenautomaten im niedersächsischen Hedemünden ausschlaggebend. Im Rahmen der Fahndung fiel ein Auto mit Anhänger auf, das ein Eschweger Kennzeichen hatte. Polizisten konnten das Fahrzeuggespann in Eschwege anhalten und kontrollieren.

Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen, drei davon sind in Eschwege wohnhaft. Es handelte sich dabei um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Alle vier wurden auf der Polizeistation vernommen. Weitere zwei Personen erschienen im Nachgang freiwillig bei der Polizeistation in Eschwege.

Dabei handelt es sich um einen 28-Jährigen und eine 24-Jährige, die ebenfalls in Eschwege wohnen. In den Vernehmungen räumten die sechs Tatverdächtigen dann ein, neben den beiden Diebstählen in Hedemünden, noch insgesamt elf weitere Zigarettenautomaten gestohlen zu haben. Die Automaten wurden im Anschluss meistens in Feld- und Waldgebieten aufgebrochen.

Bei den zugegebenen Taten handelt es sich um die Tatorte in Waldkappel (zweimal), in Eltmannshausen (zweimal), Hoheneiche, Langenhain, Vockerode, Wellingerode, Kleinalmerode (zweimal) und Wendershausen. Der Gesamtschaden der eingeräumten Taten beläuft sich auf ungefähr 65.000 Euro. Die Beute aus den Diebstählen in Hedemünden will man unterwegs "entsorgt" haben und konnte bislang auch nicht aufgefunden werden.

Weitere Taten werden geprüft

Die Eschweger Polizei prüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Straftaten in Zusammenhang mit den Zigarettenautomatendiebstählen infrage kommen. Hierzu zählen auch Straftaten im Eichsfelder Geismar, wo es zu vier derartigen Diebstählen kam.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.