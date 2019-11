Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heute israelisches Buffet in der Stadtbibliothek

Ein zunächst für Mittwoch angekündigtes israelische Buffet im Foyer des Nordhäuser Bürgerhauses findet aus organisatorischen Gründen am heutigen Donnerstag von 11.30 bis 13.30 Uhr statt. Es ist Teil des Programms in der Stadtbibliothek im Rahmen der 27. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur. Diese feiern seit dem gestrigen Mittwoch – es gab einen Stadtrundgang und ein Lesecafe´ – auch in Nordhausen die Vielfalt jüdischer Kultur in Thüringen unter dem Jahresmotto „Modernes Israel“.

Am nächsten Mittwoch, 13. November, wird ab 19.30 Uhr eine Lesung mit Film und Musik angeboten. André Herzberg ist an diesem Abend, der unter der Überschrift „Shalom neues Deutschland, was aus uns geworden ist“ steht, zu Gast. Er liest unter musikalischer Begleitung von Mark Chaet aus seinem Roman „Aller Nähe fern“, in welchem er sein Leben als Jude in der DDR beschreibt. Der Roman ist die Geschichte einer jüdischen Familie, von drei Generationen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Lakonisch und bildgewaltig erzählt André Herzberg von der generationsübergreifenden lebenslangen Sehnsucht nach Bindung und Zugehörigkeit – zu einem Land, zu einer Partei, zu einer Familie – und von Fremdheit zwischen Vätern und Söhnen. Der Eintritt kostet 10 Euro . Karten sind in der Bibliothek erhältlich.

Ein jüdisch-israelischer Basar bietet in der Bibliothek noch bis 13. November zu den Öffnungszeiten Köstlichkeiten und Besonderheiten aus Israel.