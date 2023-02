Hier gibt es die Eintrittskarten für die närrischen Tage in Leinefelde

Leinefelde. Der „Leinefelder Carneval Verein“ lädt zu mehreren Veranstaltungen ein, auch zum großen Showabend und zum Kinderfasching. Wir verraten, wann und wo der Kartenvorverkauf startet.

Mit dem Bühnenmotto „Der Ozean ist blau, blau geht auch der LCV “ geht der „Leinefelder Carneval Verein 1978“ in die Hauptveranstaltungen seiner 44. Karnevalssession. Diese beginnen mit dem 24. Weiberfasching am Fetten Donnerstag, 16. Februar, um 20.11 Uhr. Den besten Kostümgruppen winken wieder die närrischen Wanderpokale, teilen die Karnevalisten mit. Die Veranstaltung ist laut Verein allerdings bereits restlos ausverkauft. Nach Kartenrückläufern könnten Kurzentschlossene jedoch an der Abendkasse noch fragen.

Am Samstag, 18. Februar, startet der „Große karnevalistische Showabend“. Los geht es 19.30 Uhr. Die Gäste erwartet ein närrischer Mix aus Tanz sowie Show- und Bütteneinlagen. Das Prinzenpaar wird sich zudem mit einer Überraschung einbringen. Die Karnevalisten freuen sich schon sich auf ein großes und bunt kostümiertes Publikum.

Kinderfasching mit Kinderliedermacher Mathi

Der Sonntag, 19. Februar, gehört den Kindern. Ab 14 Uhr steigt der Kinderfasching. Mit dabei ist Kinderliedermacher Mathi. Der Rosenmontag, 20. Februar, beginnt mit dem Rathaussturm um 10.15 Uhr, ab 11 Uhr geht es mit dem närrischen Frühschoppen und zünftiger Musik weiter. Der Eintritt ist frei.

Alle Veranstaltungen finden im Saal „Eichsfelder Hof“ statt.

Der erste Kartenverkauf und die Abholung vorbestellter Karten erfolgt am Dienstag, 7. Februar, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Leinefelder Schützenhaus (ehemaliges Hallenbad). Am Dienstag, 14. Februar, bietet der Verein von 18 bis 19 Uhr im Saal „Eichsfelder Hof“ einen weiteren Vorverkauf für die Carneval-Show. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden, heißt es.