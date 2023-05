Hier kann im Eichsfeld nach der Männerwallfahrt gefeiert werden – Viele Angebote für Familien im gesamten Landkreis

Der Kirchohmfelder Karneval- und Trachtenverein lädt am Donnerstag zum Himmelfahrt- und Familientag an den Kirchohmfelder Teich ein. Ralf Nolte hofft auf viele Gäste.

Eichsfeld. Neben der 67. Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis werden Männer und Familien im Eichsfeld in vielen Orten eingeladen. Wir haben eine Übersicht zusammengetragen, die aber nicht den Anspruch auf Vollstädnigkeit erfüllt.

Ein Blick auf die Wetterprognosen für den Himmelfahrtstag, 18. Mai, verspricht Sonnenstrahlen bei leichter Bewölkung. Viele Familien werden den Tag nutzen, um zu wandern und auch um zur Männerwallfahrt des Bistums Erfurt zum Klüschen Hagis zu pilgern. Neben der Wallfahrt gibt es noch viel mehr Angebote. Wir haben eine Übersicht zusammengetragen, die aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Männerwallfahrt zumKlüschen Hagis bei Wachstedt

Die 67. Männerwallfahrt des Bistums Erfurt zum Klüschen Hagis trägt im diesen Jahr das Leitwort „Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark!“. Die Pfarrei Küllstedt bietet in diesem Jahr einen Pilgerweg zum Klüschen an. Start ist um 7.15 Uhr an der Küllstedter Antoniuskapelle. Die Wallfahrt beginnt um 9.15 Uhr mit einer Einstimmung am Klüschen Hagis. Danach feiert Bischof Ulrich Neymeyr mit den Wallfahrern die Heilige Messe. Musikalisch gestalten in diesem Jahr der Chor „Arcobaleno“, die Bläsergruppe „Alte-Burg-Musikanten“ aus Kleinbartloff, die „Saxbrüder Etzelsbach“ und Organist Werner Weber den Wallfahrtstag.

Vatertag an derSchutzhütte Bernterode

Zur Vatertagsfeier wird ab 9 Uhr an die Schutzhütte am Eichsfelder Wanderweg zwischen Gerterode und Bernterode eingeladen. Um 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Domschänke in Niederorschel lädt ein

Spareribs vom Smoker und weiteren Gaumenschmaus erwartet die Gäste in Niederorschel. Hier lädt die Domschänke ab 10 Uhr ein.

Grillfest am Forsthaus Hahnin Haynrode

Der Haynröder Carnevalclub lädt ab 10 Uhr zum Grillfest an das Forsthaus Hahn ein. Mit einem Zelt sind ist man auch auf schlechtes Wetter vorbereitet. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Himmelfahrt am Bike-Stop Westhausen

An den Bike-Stop „Unter der Eiche“ wird ab 10 Uhr in Westhausen eingeladen. Bei Musik kann den ganzen Tag gefeiert werden.

Gut Beinrode mit großem Kinderprogramm

Zu guter Musik wird ab 10 Uhr auf das Gut Beinrode eingeladen. Neben Getränken, Eis und Grillgut gibt es Spanferkel vom Holzkohlegrill. Ein Programm für Kinder gibt es auf dem historischen Gut. Neben einer Hüpfburg, Floßfahrten wird auch Kinderschminken angeboten. Zudem wird Fußball gespielt und der Neun-Meter-König ermittelt.

Feuerwehr Holungen lädt an den Sonnenstein ein

Der Parkplatz am Sonnenstein lädt zum Verweilen ein. Ab 10 Uhr freuen sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins Holungen auf die Gäste. Eingeladen wird zu deftigem Essen aus der Gulaschkanone.

Vatertag im ehemaligen Hortgarten von Beberstedt

In den ehemaligen Hortgarten in Beberstedt lädt der Kirmesverein ab 10 Uhr ein. Das Angebot richtet sich an die ganze Familie. Die kleinen Gäste erwartet eine große Hüpfburg.

Familientag am Kirchohmfelder Teich

In Kirchohmfeld wird das Backhaus angeheizt. Ab 10 Uhr erwarten die Mitglieder des Kirchohmfelder Karnevalvereins die Gäste. Neben den Köstlichkeiten aus dem Holzbackofen gibt es Leckeres vom Grill, kühle Getränke und am Nachmittag Kaffee und frischgebackene Waffeln. Für die kleinen Gäste ist eine Hüpfburg aufgebaut.

Blechbuben spielen in Reinholterode

Zur Vatertagsfeier wird in den Gasthof „Zur Krone“ in Reinholterode ab 10 Uhr eingeladen. Für Musik sorgen die Blechbuben.

Vatertag auf dem Vogelbergin Rüdigershagen

Der Schützenverein Rüdigershagen lädt ab 10 Uhr an die Schützenhalle auf dem Vogelberg ein. Der Veranstalter verspricht einen traumhaften Blick über den Eichsfelder Kessel bis zum Brocken.

Vatertag und Stallgeruch auf Gut Herbigshagen

Für Himmelfahrt hat das Team von Gut Herbigshagen für Familien wieder ein erlebnisreiches Programm zusammengestellt. In der zweistündigen Wollwerkstatt um 10 sowie um 13 Uhr werden mit Naturmaterialien Geschenke gebastelt. Das Esel-Trekking findet jeweils einstündig um 10, 11.30 und 13 Uhr statt. Ab 12 Uhr kann man sich an der Hofremise kreativ ausleben. Treffpunkt ist jeweils an der Hofremise. Bei den Bastelaktionen wird eine Spende für das Material erbeten.

Männertagsparty auf dem Sportplatz Wachstedt

Der Männerverein Klüschen Hagis lädt zu seiner Feier auf den Sportplatz Wachstedt ein. Ab 11 Uhr werden die Gäste erwartet. Unter freien Himmel oder im Festzelt bleibt Zeit für Gespräche bei Partymusik mit dem „Iftschen“ bei kühlen Getränken und warmen Speisen.

Himmelfahrt auf Burg Bodenstein

Das Team der Burg Bodenstein lädt von 11 bis 17 Uhr auf den gemütlichen Burghof ein.

Blasmusik in der Musikscheune Rohrberg

Ab 11 Uhr öffnet die Musikscheune in Rohrberg ihre Türen. Von 11.30 bis 16.30 Uhr ertönt für die Gäste Blasmusik vom „Böhmisch Mährischen Blechgewitter“.

Gottesdienst auf dem Kulturpfarrhof Worbis

10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst auf dem Kulturpfarrhof in Worbis. Anschließend wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Spanferkel in der Camping-Oase in Wahlhausen

Das Team der Camping-Oase lädt ab 13 Uhr zum Spanferkel-Essen vom Holzkohlegrill ein.

Konzert zum Vatertag auf dem Hülfensberg bei Geismar

Zu einem Trompeten- und Orgelkonzert mit Joachim Karl Schäfer und Matthias Eisenberg wird ab 15 Uhr in die Kirche auf dem Hülfensberg eingeladen. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und anderen Komponisten.

Heilige Messe und Blasmusik in Bornhagen

Zu einer Heiligen Messe wird ab 9 Uhr in die Rimbacher Kirche eingeladen. Ab 10 Uhr kann auf der Burg Hanstein mit den Eichenberger Blasmusikanten gefeiert werden.

Wanderverein lädt an die Volkeröder Antennenstation ein

Der Heimat- und Wanderverein Volkerode lädt alle Natur- und Wanderfreunde am Vatertag zum Wandern in das Wandergebiet der Gobert ein. Geführte Wanderungen werden nicht angeboten. An der ehemaligen Volkeröder Antennenstation ist ab 10 Uhr für Speisen und Getränke ausreichend gesorgt.

Himmelfahrt an der Ruine Kirchdorf bei Silkerode

Um 10 Uhr wird zum Gottesdienst an der Ruine Kirchdorf zwischen Silkerode und Bockelnhagen eingeladen. Das Kirchspiel Silkerode lädt anschließend zum Verweilen bei Bratwurst und Getränken ein.

Gottesdienste:

Christi Himmelfahrt

Katholisch

Arenshausen

Sankt Matthäus Kirche, 10 Uhr.

Bebendorf

Hülfensberg, Hochamt, 10 Uhr.

Beberstedt

Sankt Martin, 9 Uhr.

Berlingerode

Sankt Stephanus, 9 Uhr.

Dingelstädt

Sankt Gertrudis, 10.30 Uhr.

Geismar

Sankt Ursula, 10 Uhr.

Heilbad Heiligenstadt

Sankt Gerhard,

Festmesse, 8 Uhr.

Sankt Marien, Festamt, 10.30 Uhr.

Schönstattzentrum

Kleines Paradies, 10.30 Uhr.

Helmsdorf

Sankt Peter und Paul, 10.30 Uhr.

Hundeshagen

Sankt Dionysius, 9 Uhr.

Küllstedt

Antoniuskapelle,

Pilgerweg zum

Klüschen Hagis,

Männerwallfahrt, 7.15 Uhr.

Leinefelde

Sankt Bonifatius, 10 Uhr.

Neuendorf

Sankt Nikolaus, 10.15 Uhr.

Niederorschel

Klüschen, Novene, 6.30 Uhr.

Sankt Josefshaus, 10.15 Uhr.

Teistungen

Sankt Andreas, 10.15 Uhr.

Wachstedt

Klüschen Hagis,

Einstimmung ab 9.15 Uhr, anschließend beginnt das Wallfahrtsamt

mit Bischof Ulrich Neymeyr.

Worbis

Sankt Nikolaus, 10.30 Uhr.

Evangelisch

Bernterode

Kirche, 14 Uhr.

Heilbad Heiligenstadt

Sankt Martin, 10 Uhr.

Worbis

Kulturpfarrhof, 10.30 Uhr.