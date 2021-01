Hildegard sammelt im Eichsfeld 1400 Euro für Kinderhospiz

Jens Hoppe aus Effelder schlüpft zur Karnevalszeit immer wieder in neue Rollen – hier als Hildegard.

Effelder. Jens Hoppe aus Effelder schlüpft zur Karnevalszeit immer wieder in neue Rollen – hier als Hildegard.

Hildegard macht alles. „Jutub, Pottkast und hier dieses Streem.“ Denn es ist Lockdown und die Jecken – und zu denen zählt Hildegard in jedem Fall – haben es aktuell nicht leicht. „Es ist schwierig. Uns fehlt das Publikum und das Publikum braucht natürlich auch uns“, sagt sie in ihrem kurzen Video als Statement für den Bund Deutscher Karneval. Wie immer ist sie in schwarzer Lockenperücke, Faltenrock und Blümchenbluse zu sehen.