Hilfe für Blinde und Sehbehinderte im Eichsfeld: Wahl-Schablonen kostenlos erhältlich

Eichfeld. Hilfe für blinde und sehbehinderte Menschen, geheim und eigenständig zu wählen.

Damit blinde und sehbehinderte Menschen ohne Hilfe wählen können, werden auch zur bevorstehenden Wahl Wahlschablonen kostenlos vom Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen ausgegeben – ebenfalls an Nichtmitglieder des Verbandes. Daran erinnert Silke Senge von der Beratungsstelle Heiligenstadt des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen. Schließlich ist Sonntag Bundestagswahl.

Mit jeder Schablone werden Begleitinformationen auf Audio-CD über den Aufbau der Schablone und zum Stimmzettel versandt. Somit haben auch Blinde und Sehbehinderte die Möglichkeit, mittels Wahlschablone barrierefrei zu wählen und damit vom Recht auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Gebrauch zu machen. Sie können mit Hilfe der Schablone am Wahltag in der Wahlkabine oder vorher per Briefwahl selbstständig ihren Stimmzettel ausfüllen.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte aus dem Landkreis Eichsfeld können die Wahlschablone beim Kreisvorstand Eichsfeld und der überregionalen Beratungsstelle anfordern. Der Versand der Hilfsmittel erfolgt per Post und ist kostenfrei.

Kontakt unter der Telefonnummer: 03606/619552 oder per E-Mail an: sengebsvt@t-online.de

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.