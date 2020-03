Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe in schwierigen Situationen

In der derzeitigen Krisensituation befürchtet der Weiße Ring, ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten, dass das ungewohnt enge Zusammenleben nicht nur Spannungen in Familien und Lebensgemeinschaft verstärken kann, sondern sich Niedergeschlagenheit, Depression und finanzielle Sorgen über Gereiztheit, Alkohol bis zu verbalen und körperlichen Attacken entladen können.

Im Eichsfeld besteht die Außenstelle des Rings aus fünf ehrenamtlichen Mitarbeitern, geleitet wird sie von Gaby Marske-Power. „Ansprechpartner sind wir nicht nur für die Polizei, das gesamte soziale Netzwerk des Landkreises greift ebenso auf uns zurück, wie auch wir uns direkt an die Fachkräfte vor Ort wenden können“, sagt sie. Da man mit den Institutionen vertraut sei, könne der Weiße Ring Hilfestellungen oft unkompliziert geben. Die Zusammenarbeit gerade in allen Fällen häuslicher Gewalt läuft sehr engmaschig. Die Klientinnen und Klienten profitierten von den finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, wie der für sie kostenfreien anwaltlichen Erstberatung, der Begleitung zum Gericht oder bei Antragstellungen. Betroffene könnten zudem an weitere Fachkräfte verwiesen werden. „Auch im Landkreis Eichsfeld stellen Sexualdelikte und häusliche Gewalt die traurige Spitze der Statistik, gefolgt von den Fällen der Körperverletzung“, so Marske-Power.

Alle Leistungen des Rings, heißt es, seien weder an eine Mitgliedschaft noch Verpflichtungen gebunden. Finanzielle Zuwendungen richteten sich nach Bedürftigkeit und müssten nicht zurückgezahlt werden. Die tragende Hilfe, so die Expertin, scheine der menschliche Beistand zu sein, Ansprechpartner zu haben, die nicht nur ermutigten, den nächsten Schritt zu gehen, sondern die ihn mitgingen.

Kontakt: Weißer Ring/Eichsfeld, Gaby Marske-Power, Postfach 1145 in 37302 Heiligenstadt, Mail: weisser-ring-eichsfeld@posteo.de, Handy: 0170/1144836 oder das kostenfreie Opfer-Telefon: 116 006 (täglich 7 bis 22 Uhr)