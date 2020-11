Seit vier Jahren organisiert die franziskanische Gruppe Vivere zusammen mit den Franziskanern vom Hülfensberg und dem Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg die Aktion „Bring Licht nach Aleppo“.

Am kommenden ersten Adventssonntag wird die diesjährige Aktion um 10 Uhr im Gottesdienst auf dem Hülfensberg eröffnet. Vor und nach der Messe findet unter Corona-Schutzbestimmungen ein genehmigter Spendenbasar statt, teilt Bruder Johannes mit. Die Kollekte und die Einkünfte des Basars sind für Notleidende in Syrien bestimmt. Seit 2011 habe der Bürgerkrieg in Syrien unsägliches Leid über die Bevölkerung gebracht, ebenso die sich daraus entwickelten Folgen, berichtet der Pater. Das internationale Handelsembargo verhindere jegliche Möglichkeit des Exports und behindere auch den Wiederaufbau.

Trotz Unruhen sind die Franziskaner in Syrien geblieben

„Arbeitsmöglichkeiten gibt es kaum noch. Die Covid-19-Pandemie und die weltweite Wirtschaftskrise haben die Lage dort jetzt zusätzlich verschärft“, sagt Bruder Johannes. Doch trotz der Unruhen und wirtschaftlichen instabilen Situation sind die Franziskaner in Syrien geblieben und heute noch an mehreren Orten präsent. Laut dem Ordensmann kommt allen Menschen Hilfe zu, unabhängig der Herkunft oder Religionszugehörigkeit. „Diese Hilfe ist den Franziskanern aber nur möglich, weil sie von den Mitbrüdern weltweit Spenden erhalten, die diese wiederum für sie gesammelt haben.“

Da es die ersten Hilfen für die Stadt Aleppo gab, wurde die Aktion „Bring Licht nach Aleppo“ genannt. Dieses Jahr soll mit den Spenden laut Bruder Johannes aber insbesondere acht Witwen in Lattakia geholfen werden, die durch den Tod ihrer Männer mittellos wurden.

Ziel ist es, dass sich die Frauen eine Verdienstmöglichkeit schaffen, indem sie ein Kleingewerbe gründen. Begleitet wird das Projekt vom Franziskanerpater Fadi Azzar. Das Frauenprojekt, so Bruder Johannes, sei auf Langfristigkeit angelegt. Und Pater Fadi ergänzt mit einem italienischen Sprichwort: „Anstatt den Armen einen Fisch zu geben, helft ihnen besser selbst ihren Fisch zu fangen.“ Aufgrund der Corona-Krise kann die Vivere-Gruppe kaum Spenden aus Veranstaltungen gewinnen. Deshalb wird um eine direkte Spende auf das Konto der Franziskaner gebeten, die hoffen, dass sich viele Privatleute aber auch Firmen an der Aktion beteiligen. 4500 Euro hat Bruder Fadi für die Witwen erbeten, heißt es. Sollte mehr Geld zusammenkommen, wird das für das Kinder-Rehabilitationszentrum in Aleppo verwendet.

Das Konto „Franziskaner Hülfensberg“ ist bei der Kreissparkasse Eichsfeld eingerichtet.