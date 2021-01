Hinweise aus dem Eichsfeld zu Vermisstem erbeten

Bad Sooden-Allendorf Der Gesuchte wurde das letzte Mal am Mittwoch in Bad Sooden-Allendorf gesehen.

Die Polizei Eschwege sucht aktuell den vermissten Yanzen W., der letztmalig am Mittwoch, 6. Januar, in der Mittagszeit in seiner Wohnung in Bad Sooden-Allendorf gesehen wurde. Der Vermisste, so heißt es, leide an einer geistigen Beeinträchtigung und hatte in diesem Zusammenhang am Donnerstag einen Arzttermin, zudem er nicht erschienen sei.

Am 10. Januar sei eine Heimreise nach China geplant gewesen, entsprechende Reiseunterlagen wurden in der Wohnung des Vermissten aufgefunden. Die bisherige Suche im Stadtgebiet von Bad Sooden-Allendorf und den angrenzenden Waldgebieten verlief negativ, teilt die Polizei mit. Am Freitagvormittag wurde die Suche mit einem Suchhund fortgesetzt. Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei in Eschwege unter Telefon: 05651/9250 entgegen.