Historisches Lustspiel zum Heimatabend in Niederorschel

Niederorschel. „Ein Gerichtstag zu Nieder-Orßla anno 1673“. Unterhaltung in Niederorschel.

Wie es in einer Hochgerichtssitzung im Jahr 1673 zugegangen sein könnte, kann man in einem historischen Lustspiel in zwei Aufzügen von Wolfgang Große beim 28. Niederorscheler Heimatabend erleben. Aufgeführt wird das Stück am Freitag, 5. November, und Samstag, 6. November, jeweils um 20 Uhr mit anschließender traditioneller Brotzeit sowie am Sonntag, 7. November, um 16 Uhr, mit Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr, in der Lindenhalle.

Bei den Veranstaltungen gilt die 3G-Regelung. Coronatests werden kostenlos am 6. November von 9 bis 12 Uhr in der Gemeindeverwaltung, Bergstraße 51, durchgeführt. Anmeldung dafür unter Tel. 036076/5570.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Heimatstube, Marktplatz 10, am Montag, 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 13 bis 17 Uhr, Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr.