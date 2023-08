Historisches Wissen und kulinarische Köstlichkeiten in der Eichsfelder Nachbarschaft

Ifta. Bei der Tour am Grünen Band gibt es viel zu entdecken. Es geht aber auch um den kulinarischen Genuss.

Die Wanderführerin Julia Friedrich bietet in Kooperation mit dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Sonntag, 13. August, eine Grünstiefel-Genusswanderung im Ringgau an. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Wanderparkplatz „Baumkreuz bei Ifta“ an der Bundesstraße. Ifta ist ein Ortsteil von Treffurt.

Die etwa neun Kilometer lange Rundwanderung hat die ehemalige innerdeutsche Grenze – vom Todesstreifen zum Lebensraum – zum Thema. Die Kleingruppe wandert zunächst auf dem Kolonnenweg in Richtung Norden und trifft dort auf den „Ars Natura X8“. Die Strecke im Ringgau bietet tolle Aussichten. An Arthurs Ruh wird eine Rast eingelegt. Im Anschluss geht es weiter über Rittmannshausen, an Lüderbach vorbei und zurück zum Parkplatz am Baumkreuz.

Ein Picknick mit regionalen Spezialitäten aus dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land rundet die Wanderung ab. Gewandert wird am Grünen Band, das ein einzigartiger, fast lückenloser Biotopverbund ist, in dem einige teils gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu finden sind, heißt es in der Ankündigung.

Die Teilnehmer sollten trittsicher sein und ein Höhenprofil von insgesamt rund 240 Metern mit teils steilen Steigungen und Gefällen auf dem Kolonnenweg bewältigen können. Julia Friedrich ist Park- und Wanderführerin und bietet Erlebnistouren in Nordhessen an. Ein besonderes Angebot sind ihre Genusswanderungen, bei denen die Teilnehmer mit historischem Wissen und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region versorgt werden.

Anmeldung bitte telefonisch unter: 0176/78050130 oder per Mail an post@gruenstiefel.de bis zum 11. August. Die Teilnahme kostet 28 Euro.

Weitere Termine: 3. Oktober und 12. November.