Hoffnung für Norma-Beschäftige

Bernd Spitzbarth, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Nordthüringen: Wenn alle ihre Hausaufgaben machen, dann ist wieder Licht am Ende des Tunnels.“

Die Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall haben auf der Versammlung am 30. September bei dem Unternehmen Norma Germany in Gerbershausen den Sozialtarifvertrag angenommen und die Betriebsparteien haben den erforderlichen Interessensausgleich und Sozialplan nun unterzeichnet. Das teilte Bernd Spitzbarth, 1. Bevollmächtigter der IG Metall in Nordthüringen, jetzt mit.

Norma hatte angekündigt, das Werk Gerbershausen mit rund 160 Vollzeitstellen bis Ende 2022 ganz zu schließen.

„Das Licht ist nicht aus, heißt es bei den Beschäftigten. Damit wurde ein Stück Perspektive gegeben. Wenn alle ihre Hausaufgaben machen, dann ist wieder Licht am Ende des Tunnels“, so Spitzbarth. Vereinbart wurde neben Abfindungen auch eine Transfergesellschaft mit einer Dauer von zwölf Monaten.

Arbeitslosigkeit von zwei Drittel der Belegschaft vorläufig abgewendet

Der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen wurde laut dem Gewerkschafter um neun beziehungsweise 21 Monate nach hinten verschoben. Somit habe man unter Einbeziehung der Transfergesellschaft für mindestens zwei Drittel der Belegschaft bis maximal Ende 2023 die Arbeitslosigkeit abgewendet. Mit dem Einrichten einer Arbeitsgruppe zum sozial- und wirtschaftspolitischen Dialog sei ein neues Ziel definiert wurden. Es ist Aufgabe, intensiv nach zukunftsträchtigen Investoren zu suchen.

„Hiermit wurde die PM & Partner – Marketing Consulting GmbH explizit über einen Zweijahreszeitraum beauftragt“, erklärt Gewerkschaftsmann Spitzbarth. Die Arbeitsgruppe ist unter der Leitung der Firma Norma weiterhin mit Vertretern der Landesregierung, der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft, dem Arbeitgeberverband, der IG Metall und der Region Gerbershausen besetzt.

Für Bernd Spitzbarth bedeutet das: „Wenn mit zukunftsträchtigen Produkten und zu fairen Bedingungen es im Industriegebiet für die Beschäftigten weitergeht, dann ist es ein sehr gutes Ergebnis. Die Arbeitsgruppe hat nun die Aufgabe, alles dafür möglich zu mache, dass das Licht heller wird.“

Für Swen Niekler, Betriebsratsvorsitzender und Eileen Ritter, Sprecherin der IG Metall Vertrauensleute bei der Norma steht fest: „Ohne den starken Willen der Metaller und der breiten, parteiübergreifenden Solidarität, den Rückenhalt der ganzen Gemeinde und den Protesten aus den umliegenden Betrieben wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Dieser Zusammenhalt darf jetzt nicht aufgegeben werden, er muss die Kraft und die Grundlage für die Arbeit in der Arbeitsgruppe sein. Dann schreiben wir tatsächlich Zukunft.“