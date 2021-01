Hohe Impfbereitschaft bei Eichsfelder Rettungsdienst

Silvana Tismer

Bereits seit vielen Jahren pflege das Rote Kreuz eine enge Zusammenarbeit mit dem Eichsfeld-Klinikum, sagt Florian Blacha vom Vorstand des Kreisverbandes Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes mit Sitz in Worbis. In dieser Woche startet die Immunisierung der Mitarbeiter im Rettungsdienst im Klinikum. „Der Leitende Notarzt im Landkreis Eichsfeld, Daniel Kahl, hat die erforderlichen Impfdosen bei der Kassenärztlichen Vereinigung angefordert“, erzählt Blacha. „Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz Eichsfeld holen den Impfstoff direkt am Lager ab.“ Damit sollen die Wege und Zeiten auf das notwendige Minimum beschränkt werden.

Die Organisation der Impfung erfolge allerdings komplett durch das Eichsfeld-Klinikum. „Damit wird auch der Rettungsdienst als Baustein im komplexen Hilfeleistungssystem zum großen Teil durchgeimpft“, ist Blacha froh. Es habe eine hohe Impfbereitschaft bei der Belegschaft gegeben: „72 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich gegen das Coronavirus impfen.“ Mit dieser Kombination der Mitarbeiter im Eichsfeld-Klinikum und dem Rettungsdienst im Roten Kreuz sei in der Region Eichsfeld damit wieder ein Übertragungsrisiko minimiert.

Doch die jeweiligen Impfen wollen organisiert sein, ohne dass ein Rettungswagen ausfällt. Das hat die Ausarbeitung einer ausgeklügelten Logistik erfordert „Wir fahren im Rendezvous-System“, erklärt Florian Blacha. „Das heißt: Die sieben Rettungswagen – zwei in Heiligenstadt und je einer in Ershausen, Dingelstädt, Worbis, Weißenborn-Lüderode und Bernterode – im Landkreis werden durch die beiden Notarzteinsatzfahrzeuge in Heiligenstadt und Worbis bei vordefinierten Einsatzstichworten der Rettungsleitstelle oder bei Bedarf im Nachgang dazu bestellt.“

Dieses System ermögliche eine flexible und garantierte Notarztzuführung. Ergänzt werde der Dienst noch durch vier Krankenwagen im Tagesdienst. Blacha dankt dem Klinikum im Namen des DRK-Kreisverbandes für die hervorragende Zusammenarbeit.