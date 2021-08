Hoher Schaden nach Unfall im Eichsfeld

Heilbad Heiligenstad. Das ist Sonntagabend passiert

Ca. 10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntag in Heiligenstadt. Gegen 18.20 Uhr war laut Polizei ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der Landstraße zwischen Beuren und Uder unterwegs. An der Einmündung zur Leinestraße wollte er links abbiegen.

Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Golf war noch fahrtüchtig. Alle Beteiligten, darunter ein 10-jähriges Kind im Golf, blieben unverletzt.

