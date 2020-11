Holzkunst aus dem Eichsfeld in ganz Deutschland gefragt

Helmut Hoppe fertigt in Rengelrode individuelle Holzkunst nach Wünschen seiner Kunden an. Neuste Entwicklung ist der Eichsfelder Bogen, der typische Merkmale der Region vereint, aber auch individuell auf der Rückseite gestaltet werden kann.

Das Lager ist fast voll. Doch Helmut Hoppe, der 2018 zunächst die Eichsfelder Holzkunst im Nebengewerbe anmeldete und vor einem Jahr seinen Verkaufsraum in Rengelrode eröffnete, ist optimistisch. „Meine Frau ist Apothekerin und hat im Sommer schon etwas auf die Bremse getreten. Und wir haben mit dem Onlineshop ein zweites Standbein aufgebaut“, erzählt der Wahl-Rengelröder und steckt einen Baum an den Eichsfelder Bogen, eine seiner neuesten Ideen. Eigentlich war in den kommenden Wochen eine Weihnachtsmarkttour geplant: „Aber die Märkte fallen ja jetzt alle aus.“ Dennoch sind 12-Stunden-Tage für Hoppe keine Seltenheit, denn seine Holzkunst ist auch in Dortmund, Hamburg oder am Bodensee gefragt.