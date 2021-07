Holzschild-Unikat bei Breitenworbis gestohlen und Nest mit Jungvögeln zerstört

Breitenworbis. Die Polizei sucht Hinweise auf dieses Schild.

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 30. Mai, und Donnerstag, dem 3. Juni, stahlen Unbekannte von einer Schutzhütte in Breitenworbis ein Holzschild. Bei der Schutzhütte handelt es sich um die Hütte in Bernterode im Lindey.

Das Holzschild ist ein Unikat und wurde nur für diese Hütte hergestellt. Das Schild trägt die Aufschrift "Lindei Schenke - Schild gesp. Eichsfelder Räucherlachs Lechte" Ob der oder die Diebe auch für ein zerstörtes Vogelnest, in dem drei Jungvögel bebrütet worden, verantwortlich sind, ist noch offen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Holzschildes machen? Wer hat sonstige Hinweise zum Diebstahl? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

