Holzstapel geht in Heiligenstadt in Flammen auf

Heiligenstadt. Anwohner bemerken in Heiligenstadt einen Brand auf dem Nachbargrundstück. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Ein brennender Holzstapel hat am späten Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Heiligenstadt geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Stapel aus bislang noch ungeklärter Ursachen auf einem Grundstück in der Rosa-Ilberg-Straße in Brand geraten. Demnach hatten Nachbarn die Flammen bemerkt und daraufhin die Bewohner informiert. Die alarmierten Feuerwehrleute löschten den Brand. Der entstandene Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.