Hosenbein und Ellenbogen

Silvana Tismer ist auf der Suche nach witzigen Bezeichnungen

Mussten Sie auch schon einmal schmunzeln oder herzlich lachen, wenn Sie im Urlaub irgendwo einen lustigen Straßennamen gelesen haben? Die gibt es weltweit. Mitten in Paris zum Beispiel gibt es die Rue croix des petits champs, die Straße des Kreuzes der kleinen Felder, obwohl weit und breit kein Ackerbau in Sicht ist. In Wien gibt es eine Hirnbrecherstiege. Im Harz soll es eine Straße mit dem Namen „Spar dir die Müh“ und in dieser Straße sogar eine Grundschule geben. Tja nun...

Wir brauchen aber gar nicht weit zu schauen, um auf witzige Bezeichnungen zu stoßen. Bei Straßen gibt es die „Kullertreppe“ in Worbis, den „Fegesack“ in Kirchgandern oder gar „Bethlehem“. Im Nachbarkreis Nordhausen ist man noch kreativer. In Steinbrücken findet man das „Hosenbein“, in Niedergebra die Straße „Krummer Ellenbogen“ und in Friedrichslohra die „22er Straße“, die wiederum etwas mit dem Eichsfeld zu tun hat.

Aber es gibt auch Bezeichnungen, die in keiner Straßenkarte stehen und nur Einheimische kennen. Jeder Eichsfelder kennt die „Schwarze Hose“ bei Dingelstädt, geht es hinauf Richtung Wachstedt, kommt man an den „Zwölf Aposteln“ vorbei. Und bei Kaltohmfeld gibt es eine Kurve, die nur die „Bratwurst“ genannt wird. Kennen Sie im Eichsfeld noch witzige Bezeichnungen? Schreiben Sie uns..