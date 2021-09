Jack Russel Terrier Milow wird seit Montagnachmittag in Heiligenstadt vermisst.

Hund Milow wird in Heiligenstadt vermisst

Heiligenstadt. Der Betreiber des Restaurants am Stadion in Heiligenstadt sucht seinen vierbeinigen Gefährten und bittet um Hinweise.

Seit Montagnachmittag wird der Jack Russel Terrier Milow in Heiligenstadt vermisst. Er gehört Gerhard Fromm, dem Betreiber des Restaurants am Stadion. Der dreijährige Rüde war am Montagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr wie gewohnt innerhalb des Stadions unterwegs, war dann aber verschwunden und ist seither nicht mehr aufgetaucht. Gerhard Fromm erhofft sich Hilfe aus der Bevölkerung. Wer Milow gesehen hat, möge sich bei ihm unter Telefon 0173/588 83 33 melden.