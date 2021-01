Hunderte Kellereinbrüche: Verdächtige werden ermittelt

Göttingen Werkzeuge, Fahrräder, alkoholische Getränke - in Göttingen ist die Polizei einem Einbrechertrio auf die Spur gekommen.

Göttingen. Durch intensive Ermittlungen hat die Polizei Göttingen eine umfangreiche Einbruchserie beendet. Das wurde am Montag mitgeteilt.

Von Sommer 2020 bis in die zweite Januarwoche 2021 sei es im gesamten Stadtgebiet zu hunderten Kellereinbrüchen gekommen. Das Diebesgut habe alles umfasst, was in Kellern gelagert werde, von Bekleidung über ausrangierte Fernseher bis zu teuren Alkoholika, Fahrrädern und Werkzeugen.

Die Ermittlungen führten nach Polizeiangaben zu einer Gruppe von drei dringend Tatverdächtigen, die der Drogenszene zuzurechnen sind. Gegen einen 39 Jahre alten Bad Lauterberger und einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz habe das Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle erlassen. Der Dritte, ein Göttinger, sei aktuell auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.