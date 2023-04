Hunderte Pilger aus ganz Mitteldeutschland werden zur Christus-Wallfahrt erwartet

Volkenroda. Mit der größten ökumenischen Veranstaltung in Thüringen, der Christus-Wallfahrt, wird die neue Saison am Christus-Pavillon in Volkenroda eröffnet. Auch die Eichsfelder sind willkommen.

Zur Ökumenischen Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda unter dem Motto „Wohin soll die Reise gehen?“ werden am Sonntag, 23. April, Hunderte Menschen aus ganz Mitteldeutschland erwartet.

Mit der größten ökumenischen Veranstaltung in Thüringen werde die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet, der dann bis Ende Oktober täglich besichtigt werden kann. Höhepunkt der Wallfahrt ist ein ökumenischer Gottesdienst um 15 Uhr mit Posaunen, Jugendband und extra Kindergottesdienst sowie der Verabschiedung von Klosterpfarrer Albrecht Schödl. Er war 16 Jahre als Pfarrer am Christus-Pavillon und im Kloster Volkenroda tätig. Der 50-Jährige wechselt am 1. Juni zur Andreasgemeinde in Leipzig.

Die Wallfahrt beginnt mit Sternwanderungen. Der längste Weg mit etwa 18 Kilometern beginnt um 8.45 Uhr in Beberstedt, für die kürzeste Variante mit etwa drei Kilometern ist Treffpunkt um 10.30 Uhr in Körner. Interessenten am Familienpilgern finden sich um 10 Uhr in Grabe ein.

An Stationen wird Rast gemacht, um innezuhalten, zu singen oder kurze geistliche Impulse zu hören. Nach der Ankunft im Kloster gegen 12 Uhr gibt es ein Festprogramm mit Essen, Kinderangeboten, Blasmusik und einem Markt der Möglichkeiten.