„Ich kann mich auf unsere Frauen verlassen“

„Über achtzig Prozent der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes (BSVT) im Eichsfeld sind Frauen. Sie gestalten die Verbandsarbeit im Kreisverband, sind als Vertrauensfrauen unterwegs, helfen bei der jährlichen Haus- und Straßensammlung oder bei der Durchführung von Veranstaltungen. Ich kann mich auf unsere Frauen verlassen“, so Ralf Lindemann, Vorsitzender des Kreisvorstandes Eichsfeld des BSVT während der diesjährigen kleinen Feier anlässlich des Internationalen Frauentages im Restaurant „Schwarzer Adler“ in Heiligenstadt.

Weil in dieser Feierstunde die Frauen im Mittelpunkt stehen sollten, wurde passend dazu auch ein weiblicher Gast eingeladen. Und zwar war das Janett Pfaff, kommunale Behindertenbeauftragte für den Landkreis Eichsfeld und auch Gleichstellungsbeauftragte. Sie ist seit Oktober 2019 zudem ehrenamtliche Seniorenbeauftragte. Sie stellte sich zunächst den Mitgliedern des gemeinnützigen Verbandes vor.

Dabei ist sie keine Unbekannte im Blinden- und Sehbehindertenverband. Nahm sie doch in der Vergangenheit an verschiedenen Veranstaltungen des Vereins teil. Sie lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem BSVT im Eichsfeld und erwähnte unter anderem die Arbeit von Ralf Lindemann in den Arbeitsgruppen „Barrierefreie Stadt“ in den Städten Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis. Dort bringt Lindemann seine langjährigen Erfahrungen, insbesondere auf dem Gebiet der Barrierefreiheit ein.

Eine schöne Tradition zum Internationalen Frauentag wurde auch in diesem Jahr fortgeführt, berichtet Silke Senge vom Verein. Alle Damen erhielten für ihr Engagement in den verschiedenen Lebensbereichen eine kleine bunte Primel. Janett Pfaff überreichte die eingetopften Blumen.

Und dann ging es noch an den Dank für treue Dienste im Verein, denn zu Beginn der Zusammenkunft zeichnete Kreisvorsitzender Ralf Lindemann seine Stellvertreterin Erika Kaufhold aus Leinefelde für 35 Jahre und Mathilde Wilhelm aus Rüstungen für 15 Jahre treue Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde des Landesvorstandes und einem kleinen Präsent aus.

Ralf Lindemann informierte im Anschluss zudem über geplante Veranstaltungen für Blinde und Sehbehinderte im Eichsfeld und über Neuigkeiten aus dem Verbandsleben.

Dem aktuellen Anlass geschuldet, gab es natürlich auch Tipps und Verhaltensregeln im Umgang mit dem Corona-Virus. Ralf Lindemann bedankte sich abschließend ganz herzlich bei allen, die die Veranstaltung vorbereitet und unterstützt hatten.