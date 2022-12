Idee aus dem Eichsfeld: Slogan „Sagenhaft grenzenlos“ genehmigt

Eichsfeld. Vorstand des Deutschen Wanderverbandes folgt Idee aus Heiligenstadt und dem Eichsfeld

Jeanette Löser ist überglücklich. „Der Vorstand des Deutschen Wanderverbandes hat unser vorgeschlagenes Motto für den 122. Deutschen Wandertag 2024 einstimmig verabschiedet.“ Jeanette Löser hat die Projektleitung des Teams inne, das für September übernächsten Jahres in Heiligenstadt und im Eichsfeld das Großereignis vorbereitet. „Sagenhaft grenzenlos“ als Slogan kann nun verwendet und beworben werden. Mit dem Motto werde gleich auf die beiden Hauptpfeiler des Deutschen Wandertages im Herzen Deutschlands verwiesen, nämlich auf die Lage des Eichsfeldes an der Deutschen Märchenstraße und den großen Eichsfelder Sagenschatz sowie auf die Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die 2024 auch eine große Rolle spielen wird.