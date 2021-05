Idyll mit Schafen im Eichsfeld

Wer dieser Tage in der Natur unterwegs ist, kann viel entdecken.

Eichsfeld. Ein Platzregen, dann Abendsonne und eine Herde mit Jungtieren. Und der richtige Moment, um den Auslöser zu betätigen.

Wer dieser Tage in der Natur unterwegs ist, kann viel entdecken, durchaus auch Unerwartetes. Beim Wandern in der Region stieß unser Leser Christian Kühn auf eine friedliche Schafherde, die sich vom nach einem Platzregen klaren und farbintensiven Abendlicht bescheinen ließ und angelegentlich von den grünen Halmen naschte. „Und siehe da, sogar das Osterlamm hat überlebt", schreibt Christian Kühn mit einem Augenzwinkern. Auch wenn es für die Jahreszeit zu kalt ist, sei so ein Idyll doch eigentlich der Inbegriff des Frühlings, der Erwartungshaltungen für den Sommer weckt.