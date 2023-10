Im Eichsfeld erklingen Drehorgeln aus ganz Deutschland bei einem besonderen Konzert

Drehorgeln erklingen am Sonntag in einer Kirche.

Teistungen. Ein besonderes Konzert geben am Sonntag neun Drehorgelspieler aus ganz Deutschland im Eichsfeld. Die Instrumente verschiednen Alters können auch in Augenschein genommen werden.

Neun Drehorgelspieler aus ganz Deutschland sind am Sonntag, 15. Oktober, zu Gast in Teistungen. Ab 17 Uhr laden die Musiker zu einem ganz besonderen Konzert in die katholische Pfarrkirche St. Andreas ein. Auf ihren Drehorgeln spielen die Künstler ein abwechslungsreiches Programm mit überwiegend klassischen Liedern.

Es werden Drehorgeln von verschiedenen Orgelbauern und verschiedenen Alters zu bewundern sein. Das älteste der Instrumente stammt aus dem Jahr 1890. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Die Musikanten spielen ohne Honorar. Um eine Spende für das im Bau befindliche Caritashospiz „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt wird gebeten.