Im Eichsfeld geht es mit dem Motorrad zur Wallfahrt

Die Wallfahrtskapelle in Etzelsbach ist das Ziel der Biker.

Eichsfeld. Die Biker bekommen den Reisesegen, ihre Fahrzeuge werden gesegnet. Dann geht es auf die Straße mit einem motorradbegeisterten Pastor.

Zur 9. Motorradwallfahrt wird am Sonntag, 23. Juli, im Marienwallfahrtsort „Maria in der Wiese“ in Germershausen eingeladen. Die ökumenische Motorradwallfahrt ist sehr beliebt, viele Motorradfahrer und -fahrerinnen merken sich den Termin gern vor. Die Biker treffen sich 13 Uhr auf dem Höherberg bei Wollbrandshausen. Diakon Michael Preiß aus Gieboldehausen und Pastor Horst Reinecke aus Osterode werden die Wallfahrer und Wallfahrerinnen empfangen, ihnen den Reisesegen spenden und die Motorräder segnen. Pastor Reinecke ist selbst Motorradfahrer, er wird die Biker bei der Rundfahrt auf dem Motorrad begleiten.

Die Rundfahrt ist in zwei Etappen gegliedert. Die erste umfasst eine Strecke von knapp 51 Kilometer. Sie führt vom Höherberg über Bodensee, Renshausen, Gillersheim, Holzerode, Ebergötzen, Landolfshausen, Potzwenden, Sattenhausen, Rittmarshausen und Kerstlingerode nach Beienrode. Von dort geht es weiter nach Glasehausen, Günterode und Reinholterode nach Steinbach und schließlich nach Etzelsbach.

Ehrenamtliches Wallfahrtsteam sorgt für Speisen und Getränke

Die zweite Etappe der Wallfahrt über rund 48 Kilometer führt die Biker von Etzelsbach nach Breitenbach, Worbis, Kirchohmfeld, den Sonnenstein, Jützenbach und Zwinge nach Hilkerode, Breitenberg, Obernfeld und Rollshausen nach Germershausen.

Die Ankunft ist gegen 15.30 Uhr geplant. Das ehrenamtliche Wallfahrtsteam sorgt am Freialtar für Kaffee, Kuchen, Getränke und Bratwurst. Die Motorradwallfahrt endet mit einem Wortgottesdienst gemeinsam mit Diakon Michael Preiß und Pastor Horst Reinecke auf der Wallfahrtswiese.