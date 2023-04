Im Eichsfeld ist über 24 Stunden Blitzer-Marathon

Eichsfeldkreis. Die Eichsfelder Polizei wird am Freitag im Rahmen des „Speed Marathon 2023“ an verschiedenen Stellen dei Geschwindigkeit messen. Sieben Standorte sind bekannt.

Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen. Aus diesem Grund beteiligt sich die Thüringer Polizei auch in diesem Jahr an der Kampagne „Speed Marathon 2023“, heißt es in einer Mitteilung. Der Speed Marathon findet am Freitag, 21. April, europaweit in einem Zeitraum von 24 Stunden statt. Im Eichsfeld stehen die Blitzer in Breitenworbis, Halle-Kasseler-Straße; in Dingelstädt, Bahnhofstraße; in Geismar, Friedensstraße; in Heiligenstadt, Petristraße; in Teistungen, Bergstraße, sowie auf der A38 in Richtungen Göttingen zwischen Höllbergtunnel und Breitenworbis. Thüringenweit wird die Polizei an über 100 Stellen insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen sensiblen Bereichen stehen.